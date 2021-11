Politie Mortsel en omgeving controleert extra op fietsverlichting: "Zeker belangrijk nu het 's avonds langer donker is"

"Door het winteruur hebben we onze klok een uur teruggedraaid. Dit betekent dat het 's avonds sneller donker is. Vergeet dus zeker je fietslichten niet aan te steken", luidt de oproep van politiezone Minos op sociale media.

De politie in Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem kreeg de laatste tijd veel telefoontjes binnen van mensen die bezorgd waren over fietsers met geen of slechte fietslichten. "Daarom willen we sensibiliseren en erop wijzen dat fietslichten voor de eigen veiligheid zijn. We willen niet met de strenge vinger wijzen, maar het blijft natuurlijk ook verplicht", zegt woordvoerder Marlies Thijs.

De politie houdt het dus niet bij een oproep alleen en zal de komende weken ook extra controles uitvoeren. Na de herfstvakantie zal dat ook gebeuren in de omgeving van de scholen. "Het kan dus zeker zijn dat er boetes worden uitgeschreven als je zonder fietslicht rondrijdt", besluit Thijs.