Tickets Rock Werchter worden duurder door "stijgende organisatiekosten"

De organisatie verwijst naar de stijgende kosten om de prijsstijging uit te leggen. "Bewust voorzien we een overgangsperiode van enkele weken", zegt organisator Herman Schueremans. "Het leven is de voorbije maanden duurder geworden, en dat is in de festivalwereld niet anders.

"De kosten voor crew, infrastructuur, energie en veiligheid stijgen snel. Een populaire maatregel is deze prijsstijging niet, wel een noodzakelijke." De ticketprijzen van TW Classic en Werchter Boutique blijven onveranderd.