Royals: Stella McCartney showt Charles haar handtassen in Glasgow en Máxima weet wanneer een knuffel welkom is

In de open brief die gepubliceerd werd op PaidLeaveForAll.org, en gericht werd naar de Democratische leiders Nancy Pelosi (Huis van Afgevaardigden) en Chuck Schumer (Senaat), maakte de hertogin duidelijk dat ze beseft dat ze geen verkozene of politicus is.



"Ik ben een geëngageerde burger en ouder. (...) In juni verwelkomde mijn echtgenoot (de Britse prins Harry, red.) en ik ons tweede kind. Zoals de meesten waren we overweldigd. Maar zoals een minderheid werden we niet geconfronteerd met de keuze tussen die eerste kostbare maanden met onze baby of terug gaan werken. (...) Geen enkel gezin zou zulke beslissingen horen te nemen. (...) Dit gaat niet over links of rechts, maar over juist en fout.""