Sans-papiers hernemen hongerstaking na onvrede over afhandeling dossiers, "Minister Mahdi pleegt woordbreuk" 

De 4 vertegenwoordigers - advocaten Alexis Deswaef en Marie-Pierre de Buisseret, woordvoerder van het Burgerplatform Mehdi Kassou en priester in de Begijnhofkerk Daniel Alliët - werden op 21 juli uitgenodigd op het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi om over de sans-papiers te praten, die op dat moment 60 dagen in hongerstaking waren in de Begijnhofkerk in Brussel en op de Brusselse universiteit VUB. Door de teleurstelling in de afhandeling van de dossiers zijn de sans-papiers terug massaal in hongerstaking gegaan.