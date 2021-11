Schlagerfestival telt 25 procent 'no-shows', mogelijk door corona

Hoewel het om een inschatting gaat, is de kans volgens de organisatie groot dat de 'no-shows' wegbleven omwille van de vierde coronagolf. "Het is moeilijk omdat exact te meten, maar we vermoeden dat", legt Teirlinck uit. "Na afloop van het festival sturen we wel altijd een bezoekersenquête rond. Daarin wordt nu ook gevraagd waarom bepaalde mensen niet zijn komen opdagen. Het blijft afwachten of deze trend zich verderzet in de evenementensector", klinkt het nog.

Toch kijkt de organisatie al vol goeie moed naar de editie van volgend jaar, met meteen een kleine primeur: de Limburgse Lisa del Bo is al de eerste naam die gelost is voor de editie van 2022.