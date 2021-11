Sommige Oost-Vlaamse horeca-uitbaters hebben geen smartphone om coronapas te controleren, wat moeten zij doen?

Het Covid Safe Ticket is nog niet voor alle horeca uitbaters in Oost-Vlaanderen duidelijk. Er zijn nog altijd uitbaters zonder smartphone. En sommigen onder hen denken dat er geen alternatief is, en doen dan ook geen controle. Maar volgens Tim Joiris van horeca Oost-Vlaanderen kan de controle perfect zonder smartphone: "Klanten moeten gewoon hun identiteitskaart en Covid Safe Ticket tonen aan de uitbater die geen smartphone heeft. Als die overeenkomen is het ook in orde."