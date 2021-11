Spermacellen veranderen hun zwempatronen om eicel te lokaliseren

"We denken dat hyperactivering het zwemgedrag regelt van de spermacellen terwijl ze zich een weg banen naar de bevruchtingssite en afhankelijk is van de functionele regio in het voortplantingskanaal, waarbij de spermacellen reageren op de biochemische factoren die aanwezig zijn in de omgeving", zei Meisam Zaferani, de eerste auteur van de studie en een afgestudeerd student in het lab van Abbaspourrad.



De studie geeft niet alleen een antwoord op de vraag hoe de zaadcellen hun weg vinden naar de eicel door de mechanismen die erbij betrokken zijn bloot te leggen, maar de bevindingen hebben ook gevolgen voor in vitro fertilisatie - kustmatige bevruchting - bij de mens en voor de voortplanting van melkkoeien. Ze bieden ook nieuwe informatie voor ingenieurs om zwemmende microrobotjes te ontwerpen, zeggen de onderzoekers.

"Nu we begrijpen wat de navigatiemechanismen en de biofysische en biochemische signalen bepaalt die een zaadcel bij het eitje doen geraken, kunnen we misschien die signalen gebruiken om koppels met vruchtbaarheidsproblemen te behandelen en de beste strategie uit te kiezen voor in vitro fertilisatie", zei Abbaspourrad.

De studie van Abbaspourrad, Zaferani en Susan Suarez is gepubiceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Cornell University.