Steekpartij in Eernegem: man betrapt echtgenote in bed met minnaar

De steekpartij vond plaats in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem. Een man van 47 kwam vrijdagnacht thuis na een avondje stappen en trof zijn echtgenote aan in bed met een andere man. Er onstond een hevig gevecht waarbij de minnaar in de rug werd gestoken met een mes.

De minnaar is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht het ziekenhuis intussen verlaten. Ook de vrouw en de echtgenoot raakten gewond, maar die laatste zit intussen in de cel. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag en moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Die moet beslissen of hij aangehouden blijft.

Volgens de vrouw gaat het om een misverstand. "We hadden redelijk veel gedronken en ik was in de zetel gewoon aan het praten met die man. Dat ik in bed lag met hem, is een roddel. Mijn dochter was thuis, dan ga ik toch niet flikflooien met een vreemde man?"