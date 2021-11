Gezocht: zorgouders voor nieuwe zorgwoning in Kruisem. "Zorgkoppel leeft met tien mensen met beperking onder één dak"

Angelique Deschepper is ondertussen een jaar zorgouder samen met haar man in de VillaVipwoning in Zele. Zij zorgen voor 10 bewoners met een mentale en/of fysieke beperking. Van die beslissing heeft ze nog altijd geen spijt. "We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een beperking. Vandaar dat wij met volle goesting aan dit project begonnen zijn. Nu kunnen we alles zelf uitwerken voor de bewoners, in samenspraak met hen. We zijn een team van 6 zorgkundigen en 2 opvoeders om de mensen de juiste ondersteuning te bieden."

Het koppel woont samen met hun 2 dochters in een kangoeroewoning aanpalend aan de zorgwoning. Ze zijn slechts 2 deuren verwijderd van de VillaVipwoning. "We werken als het ware van thuis uit", lacht Angelique. "We staan echt heel dicht bij onze bewoners, dat is belangrijk zodat ze een thuisgevoel krijgen. We zijn er onmiddellijk als ze opstaan, als ze terugkomen van het werken tot ze gaan slapen."