Kojump wil groot trampolinepark bouwen naast The Leaf in Ternat

Als alles volgens schema verloopt, zou het trampolinepark in "The Leaf" het eerste Vlaamse park van het bedrijf worden. Kojump heeft momenteel al vestigingen in de Brusselse gemeente Elsene en een paar Waalse gemeenten zoals Luik en Waterloo. Naast Ternat zijn er ook al plannen voor een nieuw trampolinepark in ondermeer Gent, Namen en Charleroi. Er zijn ook buitenlandse plannen met een eerste vestiging in Marokko die over een paar maanden opengaat.

"Het trampolinepark in Ternat wordt een mooi en energieneutraal gebouw van zo'n 1200 m²", belooft Verlinden. "Naast een heleboel airbags en trampolines komt er ook een cafetaria en aparte ruimtes om verjaaragsfeestjes te organiseren. Dat concept is heel populair."