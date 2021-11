Vandalen vernielen openluchtkapel in Groot-Vorst: "Vastbesloten om beelden terug te vinden"

In de openluchtkapel in de pastorijtuin in Groot-Vorst, bij Laakdal, hebben vandalen twee beelden vernield. "Zaterdag was er al een melding van vandalisme. Het Mariabeeld bleek besmeurd te zijn met rode verf. Het was een beschamend zicht. Daarna hebben we vernomen dat zowel het Mariabeeld als het Heilig Hartbeeld verdwenen waren", vertelt Vanbel.