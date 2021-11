Verdwenen meisje van 4 levend en wel teruggevonden in een huis in West-Australië

De vierjarige Cleo Smith, die midden vorige maand verdwenen toen ze met haar ouders op kampeerreis was in het westen van Australië, is veilig en wel teruggevonden in een huis in het stadje Carnarvon. Haar verdwijning had geleid tot grote ongerustheid. Cleo is inmiddels herenigd met haar ouders. Er is ook een man opgepakt.