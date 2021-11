Wereld zonder vleesindustrie of zonder geld: vijf Vlaamse schrijvers blikken 50 jaar vooruit met klimaatverhalen  

Aya Sabi (°1995) schrijft columns in De Morgen, publiceerde de verhalenbundel “Verkruimeld land” en komt binnenkort met de roman “Half leven”. Geld is het grootste struikelblok, vindt ze. "Als we die pilaren weghalen, stort alles in en misschien moet dat ook gebeuren." Iedereen moet zijn steentje bijdragen, erkent ze, met bijvoorbeeld een eigen moestuin, maar “het systeem verandert niet en we zitten er in vast”.

Aya Sabi: "Het is absurd waarvoor we allemaal betalen, zoals begraven worden of een stoel of parasol op het strand. “De Grote Stilstand” komt er wanneer we zeggen: nu is het genoeg." Burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, want “ik denk dat we er niet gaan komen als we de regeltjes volgen”. Dat wordt wel een "vreedzame, liefdevolle revolutie", voorspelt de schrijfster.