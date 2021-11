Vlaanderen start groot onderzoek naar PFAS in grondwater

"In het verleden is ook al grondwater onderzocht op PFAS maar dat was alleen op hot spots, bekende plaatsen van vervuiling, zoals rond 3M en de papierfabriek De Naeyer in Willebroek", zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "Het is de eerste keer dat we àlle meetpunten gaan onderzoeken, om een globaal overzicht te krijgen."