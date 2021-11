Vrouw (33) overleden na val van rots in Houffalize

Het slachtoffer is een vrouw van 33 jaar die recent van Lommel naar Meerhout is verhuisd. Ze viel van de Rocher du Hérou in Nadrin, een populaire wandelbestemming. Volgens de hulpverleningszone is ze uitgegleden.

De vrouw is in de Ourthe aangetroffen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, met onder meer duikers en een helikopter.