Mensen vallen metersdiep door rooster in wachtrij aan vaccinatiecentrum in Anderlecht

Het incident deed zich voor in de Dokter Zamenhoflaan in Anderlecht. "De mensen zijn in een diepte van ongeveer 3 à 4 meter gevallen", vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "De nodige brandweermiddelen - waaronder ons RISC-team, één MUG en drie ziekenwagens - werden ter plaatse gestuurd om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. Vier gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen. Hun levens zijn gelukkig niet in gevaar. Niemand raakte zwaargewond."