Werken aan tramsporen op Antwerpse Linkeroever afgerond: trams rijden weer onder de Schelde

"We hebben de oude trambaan eruit gehaald en hele grote, diepe palen in de grond gestoken om die veenlaag stabiel te houden. Het is een soort van ondergrondse brug bestaande uit zo'n 2.200 palen. Daarbovenop hebben we dan een nieuwe trambedding gelegd", legt woordvoerder Karen Van der Sype uit.

"Deze trambaan is een unicum, want daarvoor hadden we er een liggen op een betonnen ondergrond", gaat Van der Sype verder. De nieuwe ondergrond zal ervoor zorgen dat een tramrit op Linkeroever voortaan een pak minder hobbelig zal verlopen.