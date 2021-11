Wie een deelwagen wil huren moet snel zijn: veel mensen reserveren auto's voor langere tijd

Het probleem situeert zich vooral in de grote steden zoals Gent, de situatie in Sint-Niklaas en Deinze is beter. "In Gent hebben we zo'n 265-tal wagens ter beschikking, maar we zitten met een hele grote groep gebruikers. Als een groot deel daarvan de wagens voor een langere periode reserveert, ontstaat er al snel een tekort."

Cambio is Spaans voor "uitwisseling". Het project met deelwagens ontstond in Duitsland en kwam in 2004 naar Gent. Het breidde al snel uit naar Antwerpen en werd daar enorm populair. Een op de vijf ­Cambio-gebruikers komt uit Antwerpen.