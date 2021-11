Zeker 19 doden en tientallen gewonden bij ontploffing aan militair ziekenhuis in Afghaanse hoofdstad Kaboel

Sinds augustus hebben de taliban de macht overgenomen in Afghanistan. Ze beloofden rust en orde te brengen in het land. Maar het land wordt regelmatig getroffen door aanslagen.



Verschillende van deze aanslagen werden opgeëist door terreurgroep IS, die aanslagen pleegt tegen de taliban. Ondanks een gelijkaardige radicale visie op de islam en het feit dat ze beide soennitische moslims zijn, zijn IS en de taliban toch rivalen.