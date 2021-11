Van "knuffelcontact" tot "klimaatactivisme": nieuwe editie van de Dikke Van Dale verwerkt duizenden nieuwe woorden

"In de papieren versie neem je normaal gezien enkel woorden waarvan je denkt dat die over twintig jaar nog steeds in gebruik zijn", zegt VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx. "Bijvoorbeeld het woord "coronapas" wordt momenteel vaak en door veel mensen gebruikt, maar is hoogstwaarschijnlijk geen blijver. Daarom is het niet opgenomen in de papieren editie."



"In de digitale versie van de Dikke Van Dale kun je sneller inspelen op het huidige gebruik van woorden", zegt Hendrickx. "Daar kun je gemakkelijker en sneller woorden opnemen die nù door de omstandigheden en actualiteit opkomen."