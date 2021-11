Zwembad Turnhout tijdelijk gesloten wegens mogelijke legionella uitbraak

"De voorbije dagen zijn in de regio Turnhout, 3 meldingen binnengekomen van legionella. Wat die 3 personen met elkaar gemeenschappelijk hebben, is dat ze alle 3 in het zwembad van Turnhout zijn gaan zwemmen. Daarom hebben we beslist om het zwembad Stadspark uit voorzorg meteen te laten sluiten", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Ook al is het niet helemaal zeker of de legionella besmetting van daar afkomstig is, maar we kunnen niets uitsluiten."