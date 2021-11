1.500 extra laadpunten voor elektrische auto's in Limburg

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft voor heel Vlaanderen 210 projecten goedgekeurd, waardoor er bijna 10.000 laadpunten bij komen. Daarvoor is 8 miljoen euro uitgetrokken. Voor Limburg zijn het er ruim 1.500, in 34 gemeenten. Die laadpunten laadpunten komen op semi-publieke ruimtes, dat zijn dus vooral parkeerterreinen van supermarkten en grote bedrijven.

Éen van de grootste projecten voor Limburg is dat van Maasmechelen Village met 280 laadputnen. David Winkels – directeur Value retail Maasmechelen Village: "Wij hebben een parking met 1540 parkeerplaatsen. Nu hebben we maar vier laadpunten, en daar komen er dus 280 bij. Dat is maar een fractie van al die parkeerplaatsen, maar toch belangrijk om onze bezoekers een goede ervaring te bezorgen."