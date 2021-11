2.100 Arco-coöperanten krijgen hun geld niet terug: rechtbank heeft dossier onontvankelijk verklaard

10 jaar nadat Arco samen met de bank Dexia ten onder is gegaan, is er een eerste vonnis geveld in een zaak die was aangespannen door mensen die destijds hun geld verloren.

Net voor de zomer, in juni, vonden eindelijk de eerste pleidooien plaats in deze eerste Arco-zaak. Het gaat om 2.100 mensen die belegden in coöperatieve aandelen van Arco-vennootschappen. Ze vroegen allemaal een schadevergoeding.

Wat de uitspraak ook zou zijn, ze zou enkel van toepassing zijn op de 2.100 coöperanten die deze zaak aanspanden, niet voor de 800.000 andere Arco-coöperanten (van wie er ook nog anderen zaken aanspanden, die nog moeten voorkomen).