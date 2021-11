Al 20 jaar lang poetst Jacqueline (76) dagelijks een rotonde in Stekene: "Zo is het veilig en blijf ik in beweging"

Bijna 77 is ze, maar Jacqueline Verbeke uit Stekene staat elke ochtend te poetsen op de rotonde van Drieschouwen. "Meestal begin ik al om half 8. Maar nu is het nog donker, dus dan begin ik rond 9 uur", vertelt ze. Soms is Jacqueline wel 4 uur per dag aan het werk. "Dat is nodig, want er passeert hier veel vrachtverkeer. En die verliezen soms zand of grote keien in de bocht."