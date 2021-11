In een week tijd al meer dan 200.000 aanvragen voor een papieren coronapas

Wil je op café of op restaurant, of naar de fitness, dan moet je sinds 1 november een coronapas kunnen voorleggen. Dat certificaat kan je downloaden op je smartphone, of afprinten via een website, maar je kan het ook telefonisch op papier aanvragen. En dat hebben al veel mensen gedaan. Dat blijkt uit cijfers die "De Inspecteur" van Radio 2 heeft opgevraagd.