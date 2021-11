Prix Goncourt is voor Mohamed Mbougar Sarr, Amélie Nothomb ("Premier sang") wint Prix Renaudot 

"La plus secrète mémoire des hommes" is de vierde roman van Mohamed Mbougar Sarr. Het boek gaat over hoe de jonge Senegalese schrijver Diégane Latyr Faye in 2018 een mythisch boek uit 1938 ontdekt, "Le labyrinthe de l'inhumain". De auteur, destijds de "zwarte Rimbaud" genoemd, is uit beeld geraakt, sinds het schandaal dat bij de publicatie van zijn boek losbarstte. Diégane raakt gefascineerd en volgt het spoor van de mysterieuze T.C. Elimane.