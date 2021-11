Antwerps restaurant Euterpia, de favoriet van Steven Spielberg en Hugo Claus, sluit na 46 jaar de deuren

Iris Tombeur gaat de leuke avonden en vaste klanten missen. “Alle mensen kwamen bij ons feestvieren. Mijn vader was een zeer charismatische man en mijn mama had altijd de grootste glimlach. Zij brachten het restaurant tot leven. Er zijn heel veel zotte dingen gebeurd en er was altijd veel plezier en vreugde. We deden graag waar we goed in waren: de mensen goed ontvangen en verzorgen. Lekker eten en drinken kon daarbij niet ontbreken.”