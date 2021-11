Booker Prize 2021 gaat naar "The Promise" van Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut

De vijf andere boeken op de shortlist waren:

· A Passage North van de Sri Lankaanse schrijver Anuk Arudpragasam, over de gevolgen van de burgeroorlog in het noordelijk deel van Sri Lanka, waar een Tamil minderheid in 2009 bloedig onderdrukt werd door regeringstroepen.

· No One is Talking About This van de Amerikaanse schrijfster Patricia Lockwood, over hoe het internet en de sociale media ons helemaal inpakken en de afstand met de werkelijke wereld groter wordt.

· The Fortune Men van de Somalisch-Britse schrijfster Nadifa Mohamed. Op basis van waar gebeurde feiten uit 1952 vertelt ze het verhaal van een Somalische zeeman die in Wales na valse beschuldigingen veroordeeld en uiteindelijk ook terechtgesteld wordt: hij is de laatste veroordeelde ooit die opgehangen wordt in Cardiff.

· Bewilderment van de Amerikaanse auteur Richard Powers. De roman vertelt het verhaal van een astrobioloog die simulaties bedenkt van leven op planeten buiten ons zonnestelsel. Hij is ook de alleenstaande vader van een negenjarige zoon met een mentale stoornis die moeilijk gedrag vertoont. Hij probeert met veel liefde en op zijn eigen manier – zonder medicatie - zijn zoontje te wapenen voor een moeilijke toekomst.

· Great Circle van de Amerikaanse schrijfster Maggie Shipstead. Ze vertelt het verhaal van Marian Graves, een (verzonnen) vrouwelijke pionier van de luchtvaart, die in 1950 van de radar verdwijnt tijdens een poging om van pool tot pool rond de wereld te vliegen.