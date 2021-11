Marktplein van Sint-Lievens-Houtem loopt binnenkort, na afgelast coronajaar, weer vol voor jaarmarkt

Het Covid Safe Ticket is wel nodig voor alle horeca op de jaarmarkt. Om die controles vlotter te laten verlopen, zullen er enkele tentjes staan waar mensen hun ticket kunnen tonen. Als dat in orde is, krijgen ze meteen een bandje voor 2 dagen.

Mensen mogen een traditionele jaarmarkt verwachten met evenveel dieren- en marktkramen, activiteiten en een grote tent. Alleen zal de opening anders zijn. Normaal is er op de openingsavond een historische opvoering, maar omdat mensen daar doorgaans met teveel en te dicht op elkaar staan, is die geannuleerd. In plaats daarvan komt er een opening in de kerk. De marktkramen zullen ook zoveel mogelijk gespreid worden.