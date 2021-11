Lang niet alle Vlaamse woonzorgcentra vragen bezoekers om een coronapas

Onze redactie deed een rondvraag bij een twintigtal woonzorgcentra en hoorde verschillende bezwaren tegen zo'n coronapas. In het woonzorgcentrum Immaculata in Edegem, in de provincie Antwerpen, vragen ze wel naar de pas bij bezoekers van hun cafetaria, maar niet bij een bezoek op de kamer. Dagelijks verantwoordelijke Ilse Van Montfort legt uit waarom: "We willen een open centrum zijn waarbij iedereen familie kan bezoeken. De eerste lockdown was verschrikkelijk voor bewoners en familie."