Roosdaal laat rotonde onderzoeken na dodelijk ongeval: "Staat niet bekend als zwart punt"

"Bij ons staat de rotonde niet bekend als een zwart punt. Het is het eerste ongeval in lange tijd dat daar gebeurt. Maar wannneer de resultaten van het parketonderzoek bekend zijn, zal de rotonde onderzocht worden. Als dat nodig is, zullen we dan ook aanpassingen laten uitvoeren om de rotonde veiliger te maken", legt schepen van Mobiliteit Emmanuel de Béthune (CD&V) uit.