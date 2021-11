Op de grens van Ninove en Roosdaal reed maandagmorgen een wagen in de Dender, de twee inzittenden kwamen daarbij om. Wie van zo'n verhaal nog altijd koude rillingen krijgt, da's Henny Huybrechts. 11 jaar geleden verloor ze haar zoon, een jongeman van 24, bij een ongeval in Vilvoorde. Ook hij reed met zijn auto het kanaal in.