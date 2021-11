Een robot of een tablet kan zonder bijkomend personeel het Covid Safe Ticket controleren

Niet zozeer het Covid Safe Ticket zelf ligt onder vuur, maar wel de verplichting om het te controleren. Veel uitbaters en organisatoren zeggen daarvoor niet het personeel of de logistieke middelen te hebben. Auva, de multimediaketen met hoofdzetel in Heusden-Zolder, heeft nu een applicatie op de markt gebracht. Daarbij kan een robot ingeschakeld worden, maar net zo goed een tablet of kiosk. "Het systeem kan aangepast worden aan de persoonlijke wensen van de uitbater. Zo kan de applicatie bijvoorbeeld een elektrische deur of poortje openen, het kan ook een lichtsignaal geven, een bericht aan een personeelslid of de bezoeker zelf een boodschap geven", legt Raf Coomans van Auva uit.