Bakker uit Destelbergen bakt meer dan 1.000 mastellen voor wijding Sint-Hubertusviering: "Mensen beschermen tegen het kwaad"

"Ieder jaar kopen wij gewijde mastellen", zegt een klant van de bakkerij. "We zijn zo opgevoed. Heel lekker wel." Het geloof dat de gewijde mastellen zou helpen tegen hondsdolheid van dieren zit er niet meer zo diepgeworteld in, zegt een andere klant: "Ik geloof er niet meer echt in. Het is meer voor de traditie dat ik het koop."