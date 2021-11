VN ziet "extreme brutaliteit" bij alle strijdende partijen in Ethiopië: wie bestrijdt wie in recent opgelaaide conflict?

Na de inname van de militaire basissen stuurde de Ethiopische regering extra militairen naar Tigray en startte er een bloedig offensief, gesteund door milities uit de naburige provincie Amhara (zie kaart verderop in dit artikel) en soldaten uit buurland Eritrea.

Abiy Ahmed wilde de macht van het TPLF breken en het regeringsleger en zijn bondgenoten konden al snel een groot deel van de provincie Tigray bezetten. Eind november 2020 verkondigde de premier dat hij de oorlog had gewonnen, maar ook daarna bleven berichten van gevechten, chaos en onrust opduiken.

Hoe het ook zij, het conflict heeft ertoe geleid dat ongeveer 400.000 mensen in Tigray honger lijden, duizenden burgers gedood werden en meer dan 2,5 miljoen mensen in het noorden van Ethiopië hun huizen zijn ontvlucht. Niet alleen in Tigray leidde het conflict tot een humanitaire crisis waarbij de nood aan voedsel en medicijnen hoog is, ook in de omliggende provincies Amhara en Afar is dat het geval.

Daar bovenop kwam nog de noodlottige situatie van de vele Eritrese vluchtelingen die vanuit hun land naar het noorden van Ethiopië zijn gevlucht. Zij dachten veilig te zijn in de vluchtelingenkampen in Tigray, maar moesten door het conflict in Tigray opnieuw op de vlucht slaan.