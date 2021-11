Exact 30 jaar geleden stortte dak van parochiecentrum van Lint in door stormweer, er vielen 3 doden

Het drama speelde zich 30 jaar geleden af in het parochiecentrum van Lint toen er een kaartwedstrijd bezig was. Het was een gezellige drukte in de parochiezaal toen het dak instortte door het stormweer. “Gevallen bladeren hadden de waterafvoer verstopt en onder de druk van een enorme hoeveelheid water kwam het volledige dak naar beneden”, vertelt burgemeester Harry Debrabandere. “De ravage was groot. 3 mensen overleefden de ramp niet en er waren tientallen gewonden." Het was de zwaarste ramp in de gemeente sinds de oorlog.

Beluister hier het interview en lees verder onder het fragment: