Frankrijk wuift Duitse bondskanselier Angela Merkel uit met het Legioen van Eer en in het schilderachtige Beaune

Het Hospices de Beaune werd in de Bourgondische tijd opgericht als liefdadigheidsinstelling voor de armen. De instelling bestaat nog steeds en jaarlijks wordt hier een veiling van lokale wijn gehouden ten voordele van de stichting. Het gebouw zelf getuigt niet van armoede. Het complex werd in 1443 gebouwd in laat-gotische stijl en beschikt over binnenplein met een erg mooie architectuur met houten balkons.

In zekere zin was het Bourgondische rijk van die tijd een "Europese" mix van Franse en Germaanse (Vlaams-Brabantse) stijl en is Beaune dus symbolisch een geschikte plek om de verzoening tussen de twee grote culturele stromingen in Europa vorm te geven.