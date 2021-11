Brusselse discotheek Fuse zet extra veiligheidsteam in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het incident wordt beschreven op de Instagrampagina "Balance Ton Bar" waarop getuigenissen worden verzameld over ongewenst seksueel gedrag in het Brusselse nachtleven. “We waren aan het aanschuiven om naar het vrouwentoilet te gaan en zagen in één van de hokjes vier voeten”, schrijft een vrouw die haar getuigenis deelt. “Toen we op de deur klopten, hoorden we enkel een mannenstem die reageerde. Omdat we bang waren voor een mogelijke verkrachting spraken we de toiletdame aan. Zij riep ons toe dat het haar eigen schuld was als ze een man had toegelaten in haar hokje. Daarop vroeg ze ons te vertrekken", klinkt het. "Een paar uur laten zagen we een meisje aan het toilet dat duidelijk gedrogeerd was."