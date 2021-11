Gandhi (52) is eerste bewoner van olifantenrusthuis uitgebaat door Antwerpenaren

Gandhi leefde in de dierentuin "Les Terres de Nataé," in Frankrijk, maar de directie besloot om de olifant een andere thuis te geven in Elephant Haven. Tony en Sofie zijn door het dolle heen met de komst van hun eerste bewoner. “Het is net alsof je een kind krijgt. Heel je leven is veranderd”, vertelt Sofie enthousiast. “Ze krijgt dan ook een echte VIP-behandeling. Elke dag krijgt ze een pedicure en verder spelen we spelletjes met haar. Zo verstoppen we haar eten, zodat ze het zelf moet zoeken. Olifanten zijn slimme beestjes en hebben uitdaging nodig.”

Nu de eerste bewoner eindelijk gearriveerd is, hopen Sofie en Tony dat uitbreiding snel volgt. “Het werk achter de schermen stopt nooit. We zijn met een aantal dossiers bezig en hopen dat Gandhi snel vriendinnetjes krijgt.”

Beluister hier het volledige interview bij Radio 2 Antwerpen: