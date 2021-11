Gezocht: Kortrijkse bedrijven en gezinnen met beschikbare ruimte voor kunstenaars

Fotograaf Dieter Van Caeneghem staat er voor zeker voor open. "Er staat veel leeg in Kortrijk, maar een atelier moet betaalbaar zijn. Belangrijk is dat we een ruimte hebben waar we in alle rust kunnen werken. Als er constant iemand komt aankloppen, gaat dat niet lukken. Het is ook geen nine-to-five job. We werken ook 's avonds en in het weekend. Daar moeten mensen wel rekening mee houden." Hij reageerde uitgebreid bij Margot in onze middaguitzending: