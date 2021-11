BEKIJK - Het verhaal achter de foto van het jaar: VRT NWS zocht de Syrische Munzir en Mustafa op

Mustafa is de kern van liefde voor de hele familie. "Nooit tonen we ons verdriet of onze wanhoop in zijn bijzijn. Bij hem zijn we altijd vrolijk en spelen we." Mama Zeynep, die de hele tijd bij ons is maar niets zegt, begint plots wel te vertellen. "Hij is zo slim, hij is slimmer dan ik ben. En ik ben 25. Als hij maar naar school kan gaan. Dat is belangrijk." Daar is papa Munzir het helemaal mee eens. "Ja, hij moet naar school, wie weet wordt hij wel iets groots dan, minister of president. Inshallah – als God het wil." De tranen rollen over de wangen van Zeynep, tranen van wanhoop en hoop, van verdriet en van trots.