Hoe "safe" is het Covid Safe Ticket? "Ongelukkig gekozen naam, maar zal zeker besmettingen tegenhouden"

"We hadden een tijdje een gevoel van veiligheid bij het vaccin, maar de realiteit heeft ons ingehaald", zegt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels. "We hadden het liefst gezien dat het vaccin alle andere maatregelen had vervangen, maar dat is helaas niet zo. De deltavariant is enorm besmettelijk, vaccins beschermen nooit 100 procent, we zien dat de bescherming verstrijkt én het virus kan nog binnendringen in het lichaam van een gevaccineerde persoon die het dan ook kan doorgeven aan anderen."