Huisartsen en testcentra in West-Limburg trekken aan alarmbel: "Al het testen gaat ten koste van de echte zieken"

In het weekend is de capaciteit van de huisartsen natuurlijk minder, maar ook door de week moeten zieke patiënten soms 2 tot 3 dagen wachten voor een afspraak. "De huisartsen krijgen zoveel telefoontjes over codes, testen... dat moet stoppen, want we kunnen de echte zieken niet helpen." Vanaf vandaag moet je bij symptomen niet langer langs de huisarts, maar kan je via een online tool een testcode aanvragen. "Dat is een verlichting in theorie", zegt Corthouts, "maar in de praktijk lopen de wachttijden in de testcentra zo nog hoger op en komen de patiënten ongeduldig terug bij de huisartsen terecht."