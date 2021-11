Eerste Harry Potter-film ging 20 jaar geleden in première: "Ik sta te trillen. Alsof ik ieder moment kan overgeven"

Aan "Harry Potter and the Philosopher's Stone" - in onder meer de VS kreeg de film de titel "Harry Potter and the sorcerer's stone" - hing een prijskaartje van om en bij de 125 miljoen dollar, maar die kostprijs werd door het gigantische succes in veelvoud terugverdiend. De film werd dan ook bedolven onder de positieve recensies en wist 3 Oscarnominaties, 7 Bafta-nominaties en 2 nominaties voor een Grammy Award in de wacht te slepen.

De Belgische bioscoopbezoekers moesten nog wachten tot 21 november 2001 om de film, met als Nederlandstalige titel "Harry Potter en de steen der wijzen", te zien te krijgen. Tot dan moesten ze het doen met onder meer deze filmtrailer: