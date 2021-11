Jongeman steekt zichzelf neer op speelplein in Torhout

Toen de jongen schreeuwend kwam aangelopen op het Amazoneplein in Torhout gingen enkele mensen kijken of ze hulp konden bieden. Toen zagen ze het mes, waarmee hij zichzelf verwondde. Kort erna kwam de vader van de jongeman . Hij vroeg de omstaanders om de hulpdiensten te verwittigen en afstand te houden.

Uiteindelijk legde de jongeman zich neer bij de vijver. De MUG-dienst en de politie ontfermden zich over hem. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is verder niets bekend. De jongeman zou wel psychische problemen hebben.