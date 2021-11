Oost-Vlaamse kinderdagverblijven zoeken 200 begeleiders: "Sommige crèches sluiten zelfs door tekort"

De journaliste moet nu opvang zien te vinden voor haar 15 maanden oude zoon Ernest, maar dat is geen evidentie. "We krijgen enorm veel nee's. In de regio waar ik woon, zijn alle crèches bezet tot september 2023. Maar het is niet alleen in Gent zo, hoor, het is overal. Ze zeggen soms als grap: "De eerste die weet dat je zwanger bent, is de crèche of de kinderopvang." Wel, in mijn geval was dat echt zo. Van zodra je zwanger bent, moet je op zoek naar opvang."



"Er moet dringend een plan op tafel worden gelegd om de kinderopvang aan te pakken", vindt Van den Eynde. "De werkdruk hier in Vlaanderen hier is ook veel te groot. 1 begeleider staat in voor 8 kinderen. Baby's en peuters door elkaar. Dat is wel straf. Het gaat om onze allerkleinsten, ons kostbaarste goed. In veel buurlanden is dat getal veel lager."