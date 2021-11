Na depressie en alcoholproblemen: "Game of thrones"-acteur Kit Harington in nieuwe Marvel-film als Black Knight

Hij was bang dat zijn rol als Jon Snow de rest van zijn carrière zou overschaduwen. Dit alles leidde tot een alcoholverslaving en later een depressie. “Sommige dingen die gebeurden tijdens en na het filmen van “Game of Thrones” waren heel traumatisch", vertelt hij in The Times. "Er kwam vaak alcohol aan te pas, ik had echt een dieptepunt bereikt."

“Op een bepaald moment schaam je je zo hard dat je het gevoel hebt dat er geen weg meer terug is, dat dit gewoon is wie je bent.” Harington had ook soms last van zelfmoordgedachten, en vertelt dat hij door zware depressieve periodes is gegaan. “Ik hield alles ook heel stil en voor mezelf. Het kwam voor veel mensen als een grote verrassing toen ik er voor uitkwam, maar dat is vaak het geval, denk ik.”