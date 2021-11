Kledingwinkel moet naam veranderen na klacht ex-Miss België

De uitbaatster van de winkel in Knokke-Heist is ontgoocheld. Naar eigen zeggen kozen ze voor "Cilou" omdat hun wol uit Afrika opgeslagen wordt in "Cilou-plaatsen". Volgens haar was er geen sprake van naamsverwarring, want de winkel van ex-Miss België Cilou Annys in Brugge ligt toch wel een eindje van hun vestiging in Knokke-Heist.

De rechter volgt die redenering niet en oordeelt dat het lijkt alsof de nieuwe winkel een tweede initiatief is van de ex-Miss België. Als de naam niet aangepast wordt, dan moet de eigenares een dwangsom van 1000 euro per dag betalen.