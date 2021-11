Gentse klimaatstrijders fietsen naar klimaattop in Glasgow: "Alle beetjes helpen!"

Vanuit alle hoeken van de wereld zakken regeringsleiders en staatshoofden af naar de grote klimaattop in het Schotse Glasgow. Die is afgelopen zondag gestart. Ook actievoerders van overal ter wereld zakken naar daar af. De Gentse bioboer Bart Van Gotha, is één van hen. Afgelopen maandag vertrok hij met drie vrienden vanuit Gent met de fiets richting Glasgow.

Bart is intussen al beland in York, in Engeland. De bedoeling is om de tocht richting Glasgow zo klimaatneutraal mogelijk te doen: "We hebben wel vanuit Rotterdam de veerboot genomen, maar er is geen andere manier dan de zee om de overkant te bereiken."