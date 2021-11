Borden voor Brusselse Lage Emissiezone stonden tijdlang omgedraaid in Dilbeek: "Boete kan je betwisten"

Hoe lang de borden exact verkeerd gestaan hebben en hoeveel mensen daardoor mogelijk onterecht een boete hebben gekregen, is niet duidelijk. Volgens Paemen gaat het hoogstens over een paar dagen. "Wij hebben met het Vlaams Gewest de afspraak dat we LEZ-borden op hun grondgebied mogen plaatsen. Maar we hebben natuurlijk eerst prioriteit gegeven aan de borden op de Brusselse wegen. We zijn nu pas bezig met die in Vlaanderen, dus die borden hebben daar niet lang omgekeerd gestaan."

En wat met boetes die nu mogelijk onrechtmatig uitgeschreven zijn? "Die mogen mensen altijd betwisten", aldus nog Brussel Mobiliteit.